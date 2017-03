Roma, Palmieri: "Possiamo ribaltare la partita insieme ai nostri tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore giallorosso Emerson Palmieri ha commentato ai microfoni di Roma TV la sconfitta di Lione: "Abbiamo perso tre partite di fila. Perdere non è mai una cosa normale per una grande squadra come la Roma. Dobbiamo lavorare, non dobbiamo parlare tanto ma fare risultati. Dobbiamo tornare a vincere il più presto possibile a partire già da domenica. Al ritorno poi col Lione serve la vittoria".

Cosa sta succedendo?

"Difficile dirlo. Abbiamo una squadra fortissima. Non possiamo dire che siamo stanchi. Nel primo tempo oggi abbiamo fatto due gol ribaltando la partita e poi abbiamo incassato due gol che non possiamo subire".

Cosa servirà al ritorno?

"Ci servirà il nostro pubblico. Aspettiamo l'Olimpico pieno, ringraziamo anche chi è venuto qua a Lione. Possiamo ribaltare la partita insieme a loro".

Ritrovare la concentrazione dalla prossima partita.

"Dobbiamo pensare subito al Palermo e dobbiamo vincere. Poi pensiamo al Lione".