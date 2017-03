Roma, Paredes: "Devo migliorare tanto. Spalletti mi dà continue indicazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leandro Paredes in una intervista al sito ufficiale della Roma ha parlato dei suoi margini di crescita e delle indicazioni che gli sono arrivate da mister Spalletti negli ultimi mesi: "Devo migliorare ancora tantissimo in tutti gli aspetti. Cerco di fare quello che mi viene chiesto in allenamento e credo che se continuerò ad impegnarmi possa aver ampi margini di miglioramento. Spalletti mi chiede di migliorare nella fase difensiva, di stare vicino alla difesa e non lasciare tanti buchi come capita giocando in due. Io cerco di fare quello che mi chiede il tecnico e di allenarmi ogni giorno secondo le sue indicazioni".

Sul finale di stagione, questo il pensiero del centrocampista argentino: "Dobbiamo cercare di fare le nostre partite, continuare a fare il nostro gioco come sappiamo. Se facciamo il nostro gioco e diamo tutti il massimo porteremo risultati a casa. Poi certamente non dobbiamo più ripetere quello che è successo nel secondo nel secondo tempo a Lione".