Roma, Paredes: "Obiettivo secondo posto, Spalletti mi ha dato fiducia"

Il centrocampista della Roma Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di Pescara: "Spalletti mi ha dato tanta fiducia, ha creduto in me e non mi ha lasciato andare via quando c'era la possibilità".

Obiettivo secondo posto?

"Per noi l'obiettivo principale è arrivare secondi".

Che impressione avete avuto dal campo della situazione con Dzeko?

"Non l'ho visto quando è uscito perchè parlavo con Nainggolan e quando è uscito non ci ho parlato".

Maglia da titolare nel derby?

"Io lavoro per quello".