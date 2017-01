Roma, Paredes piace in Spagna e in Inghilterra

Leandro Paredes ha parecchie offerte in Inghilterra. A rivelarlo è Il Messaggero, che spiega come l'operazione Donsah-Roma sia legata a doppio filo con un eventuale addio del calciatore argentino che, almeno per il momento, appare comunque difficile. Diverso il discorso per Kessie, con la possibilità di inserire un paio di giovani in contropartita, soprattutto se l'affondo per Defrel dovesse andare a vuoto.