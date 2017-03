Roma, Paredes: "Voglio restare qui e spero che lo faccia anche Spalletti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Leandro Paredes ha parlato così a La Domenica Sportiva dopo la vittoria col Sassuolo: "Tutti i giocatori vogliono scendere sempre in campo, ma io sono contento e ogni volta che il mister mi chiama cerco di farmi trovare pronto".

Secondo lei Spalletti resterà alla Roma?

"Speriamo di sì".

Ha imparato qualcosa da Totti nel modo di calciare?

"Cerco di studiarlo molto, Totti è uno dei più bravi a tirare in porta".

Dove si vede in futuro?

"Non sono voluto andare via né in estate né a gennaio, il mio futuro lo vedo ancora a Roma. Voglio restare".