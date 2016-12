Roma, Perotti: "Al 2017 chiedo tanta salute e un titolo coi giallorossi"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato così degli obiettivi dei giallorossi ai microfoni di Premium Sport: "Scudetto? Ancora manca tantissimo, anche se la differenza in classifica è ampia. Contro la Juventus abbiamo giocato una buona partita. Potevamo fare meglio sicuramente, ma abbiamo ancora tempo. Cosa chiedo al 2017? Restare in salute, in modo da esprimermi senza infortuni, e vincere qualche titolo con la Roma. Riuscire a vincere qualcosa qua deve essere un'esperienza indimenticabile". Lo riporta vocegiallorossa.it.