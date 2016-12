Roma, Perotti: "Bauza mi segue. Mi godo il mio tempo in giallorosso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Roma Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Super Mitre. Queste le sue parole: ""Ovviamente il mio obiettivo è quello di tornare un giorno in Argentina. Se il Boca Juniors mi vorrà, spero di potermi prendere una bella rivincita con quella maglia, di cui sono sempre tifoso. Per adesso però penso solo a godermi il tempo a Roma. Spero un giorno di tornare anche in Nazionale, so che ci sono molti giocatori forti, ma ho parlato con Bauza e mi ha detto che mi segue. Leandro Paredes è un giocatore molto forte, ha un ottimo tiro e un gran fisico. Farà parte della Nazionale argentina, anche perché è molto giovane. Il trasferimento in Cina di Carlos Tevez? Non credo sia un mercenario. Solo poco tempo fa è tornato dalla sua gente e se ha voluto cambiare aria ci sarà un motivo"