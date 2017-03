Roma, Perotti: "Brutta gara, dobbiamo migliorare. Era fondamentale vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole a Sky Sport, riportate da VoceGiallorossa.it, di Diego Perotti della Roma. “La parata di Reina? Sono inc*****o perché non abbiamo fatto gol e abbiamo perso una partita fondamentale per allontanarci ancora di più dal Napoli. Anche un pareggio era buono perché saremmo rimasti a 5 punti. Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo migliorare tanto. Le scelte di Spalletti? Abbiamo fatto benissimo contro l'Inter, non era cosi diverso da quanto fatto oggi. Non siamo riusciti a farlo bene e abbiamo perso, questo fa parlare di più. Conosciamo il nostro lavoro, non abbiamo fatto bene e ora dobbiamo ricominciare a vincere di nuovo, come facevamo prima delle partite contro Lazio e Napoli. Fatico a destra? A sinistra forse mi trovo meglio ma sono a disposizione del mister e qualsiasi cosa mi chieda io la faccio sempre perché sono un giocatore che vuole fare bene per i compagni. Avevamo studiato il pressing del Napoli? Studiamo tutte le gare bene, il Napoli è una buona squadra e sono bravi. Noi siamo più bravi di loro ma oggi sono stati più costanti di noi nel gioco. Analogie fra le ultime due sconfitte? Sono state due partite diverse, non abbiamo giocato al meglio. Oggi però siamo riusciti a mettere in difficoltà il Napoli negli ultimi 10 minuti e ripartiamo da questo. Mantenere il secondo posto? Dopo la sconfitta di oggi se la Juve vince la distanza sarà difficile da accorciare. Dobbiamo vincere e siamo forti, dobbiamo lottare per il secondo posto aspettando quello che fa la Juventus. Convocazione con l'Argentina? Questa volta pensavo che la chiamata sarebbe arrivata. L'allenatore mi aveva fatto capire che stavo giocando bene in una grande squadra. Ormai non ho più speranze, se non riesco ad arrivare in nazionale neanche giocando titolare nella Roma significa che il livello che vede lui non è lo stesso. Siamo stanchi? Stanchi no, ma giocare tante partite di fila con squadre forti ti leva energie. Noi vogliamo vincere ma abbiamo giocato con squadre forti, oggi e con la Lazio non abbiamo fatto il nostro lavoro. Se giochiamo come sappiamo, partite come questa le vinciamo”.