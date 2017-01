Roma, proposto Halilovic: i giallorossi ci pensano

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per sopperire all'assenza di Salah e in attesa di conoscere l'esito della trattativa avviata col West Ham per Feghouli, la Roma starebbe valutando il profilo di Alen Halilovic, giovane croato di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito all'Amburgo. I tedeschi hanno già comunicato che partirà a gennaio e i giallorossi, ai quali è stato proposto dagli agenti, stanno prendendo in considerazione la sua 'candidatura'.