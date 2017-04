Roma, Rüdiger: "Solo vincere conta, vogliamo conservare il 2° posto"

© foto di Federico Gaetano

Antonio Rüdiger, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Atalanta, partita valida per la 32esima giornata di Serie A: "L'Atalanta è una bella squadra, ma per noi in casa è importante vincere sempre. In questo finale solo vincere sarà importante, vogliamo restare al secondo posto. La squadra sta bene, ma dobbiamo fare attenzione".