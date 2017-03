© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Punto fermo della Roma di oggi e del futuro. Come riportato da Leggo, la dirigenza giallorossa ha tutta l'intenzione di blindare il centrocampista Kevin Strootman: dopo il derby di martedì, infatti, è in agenda un incontro con il suo agente per discutere il rinnovo fino al 2021 a circa 4 milioni di euro netti a stagione.