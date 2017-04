Roma senza una guida: Spalletti dimesso. È caccia al successore

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Messaggero in edicola dedica spazio anche alla situazione in casa Roma che rischia di compromettere la corsa al secondo posto. “La Roma è senza la guida” è il titolo del quotidiano. Il club ha capito che Spalletti lascerà a fine stagione, ma non ha deciso ancora il nome del successore. Intanto la squadra è in mano a un tecnico dimesso e rischia di perdere stimoli per il secondo posto. Nelle prossime sei partite il tecnico potrebbe avere sempre meno ascendente sul gruppo. Intanto scatta la corsa al successore con Emery favorito. Si tratta di un ritorno di fiamma visto che lo spagnolo era stato già contattato da Baldini anni fa.