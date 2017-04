© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo nelle scorse settimane è andato in scena un contatto fra il Siviglia e gli agenti di Bruno Peres. L'esterno della Roma non è certo della permanenza e l'arrivo di Monchi in giallorosso potrebbe favorire un'asse di mercato col club andaluso.