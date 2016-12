Roma, sondaggio per Castro del Chievo Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la Roma, dopo il Torino, è interessata a Lucas Castro. La voce è rimbalzata ieri intorno all’ambiente giallorosso, dove bruciava la ferita per il mancato acquisto di Tomas Rincon. A centrocampo, per gennaio, la Roma cerca un innesto, collocabile sia al centro che sull’esterno, un’alternativa per aumentare la forza della rosa, e l’argentino del Chievo è uno dei profili appuntati. Un sondaggio, per Castro, per ora niente di più. Ma un altro segnale che El Pata, 27 anni, seconda stagione a Verona, è uno dei gioielli più osservati della vetrina clivense. Lo riporta il Corriere di Verona.