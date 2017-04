Roma, Spalletti avverte: De Rossi va tenuto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna sorpresa nell'uovo di Pasqua. A escluderlo è proprio Luciano Spalletti, tecnico della Roma, in modo molto chiaro: “Ne possiamo aprire anche molte di uova, ma in nessuna ci troveremo il mio contratto. Del resto, ce ne sono altri di contratti da firmare più importanti del mio”. Sulla carta due, quello di Totti e di De Rossi, i due totem giallorossi che vanno in scadenza al 30 giugno. Ma Spalletti si riferisce solo a quello di Daniele, spiega La Gazzetta dello Sport. E, anche qui, lo fa esplicitamente: “È un giocatore forte, uno di quelli che se non lo hai lo devi andare a cercare fuori. Daniele ha ancora la possibilità di fare dei campionati importanti, con lui si corre il rischio di pentirsi come si pentirono i dirigenti del Milan quando Pirlo passò alla Juve. Questi sono contratti importanti. Di allenatori, invece, ce ne sono tantissimi bravi e anche più giovani di me”.