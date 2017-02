Roma, Spalletti chiede garanzie. Ma può andare a Napoli con Sarri a Firenze

© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina della Roma e scrive che Luciano Spalletti adesso aspetta garanzie sul mercato giallorosso. "Di prolungamento parleremo a fine stagione ma per vincere ci vogliono grandi giocatori. I tecnici sono meno importanti", ha detto l'allenatore toscano. Se non dovesse restare, Spalletti avrebbe tanto mercato: si parla di Napoli, in primis, Se Sarri dovesse andare alla corte dei Della Valle a Firenze.