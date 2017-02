Roma, Spalletti: "Del mio contratto si parlerà, ora si pensi ai giocatori"

Roma-Fiorentina 4-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore della Roma, ha parlato nel post partita del match contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Dopo i primi 20-25 minuti siamo diventati più aggressivi e siamo andati a bacchettare alto. La Fiorentina è una squadra che palleggia bene, ma dal punto di vista fisico gli siamo passati sopra. Nel secondo tempo molto bene, la squadra ha accettato i duelli nella maniera corretta mantenendo lucidità.

De Rossi? Non ho parlato con la società dei contratti. Secondo me il rinnovo è una cosa di cui se ne può parlare, poi la società ha altri numeri a disposizione ed altri fini al di là del giocatore, ci sono contratti per cui la società dovrà parlare ma lo farà nei tempi giusti. Lui incarna lo spirito romanista, è un giocatore esperto e maturo che può sempre far comodo alla Roma. Del mio contratto non se ne parla più e lo si farà in fondo, l'importante sono i calciatori e mettere a posto lo spogliatoio, avere un equilibrio. Loro vivono tutti nello stesso ambiente, quando c'è troppa differenza qualcuno ci rimane male.

Se la squadra è forte è merito di questi giocatori di cui si parla, Strootman, Nainggolan, Dzeko. Stasera dovevamo togliere i dubbi a qualcuno, la Roma è una squadra forte e lo ha fatto vedere anche stasera contro una squadra altrettanto forte. Qualcuno dovrà anche stare fuori e potrebbe essere anche Salah, non vedo perchè non possa rimanere fuori anche lui. Serve costruire stadi migliori anche per migliorare l'economia della città".