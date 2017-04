Roma, Spalletti e gli obiettivi: "Abbiamo fatto il nostro dovere"

© foto di Federico Gaetano

"I bianconeri hanno giocato una partita perfetta, per certi versi incredibile, concedendo praticamente niente ad una squadra piena di talento. L'intervento di Buffon, piuttosto che di un difensore hanno completato una prestazione e una partita di altissimo livello. Loro hanno fatto vedere un modo di affrontare il campionato, da Allegri alla società passando per la squadra, preparando la strada in ogni dettaglio. Stanno portando avanti un lavoro nel migliore dei modi. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto il nostro dovere, come anche il Napoli, dimostrando di poter stare alla ruota della Juventus, squadra che non sta dando segnali di cedimento nonostante i tanti impegni. Ancora la matematica non ci preclude niente e dobbiamo dare tutto per fare il meglio possibile", questo il pensiero di Luciano Spalletti, tecnico della Roma, in merito agli obiettivi stagionali del club capitolino durante la conferenza stampa pre Roma-Atalanta.