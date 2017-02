Roma, Spalletti: "Rinnovo legato ai risultati, a fine anno ne parleremo"

© foto di Federico Gaetano

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha parlato anche del suo contratto: "Rimane valido ciò che ho detto settimane fa. I contratti ci si devono meritare con i risultati. L'ho sempre detto, arriveremo a fine stagione in questo modo. Prenderemo tutti gli elementi a fine stagione e vedremo. La posizione in classifica, il lavoro svolto, la crescita, eventuali vittorie... Sono tanti i fattori, in fondo all'anno valuteremo tutto e tireremo le somme".