Roma, Spalletti: "Scelta tecnica su Manolas, serviva qualità"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole, riportate da VoceGiallorossa.it, di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo l'1-1 contro l'Atalanta. "Primo tempo sottoritmo? Ci siamo intestarditi nel tentare di fare qualcosa di più, nel mettere a posto l’azione un po’ farraginosa che avevamo in maniera individuale. Ci abbiamo perso minuti importanti, un tempo importante. Loro hanno scelto di lasciarci i terzini liberi, noi non li mettevamo in condizione di rompere la linea dei mediani o quella di difesa, dipendeva dalla strada scelta. La palla l’abbiamo girata sempre lentamente, l’abbiamo trovati sempre ordinati, abbiamo fatto poca qualità offensiva. Loro sono passati in vantaggio, ho fatto questa sostituzione che ha assomigliato allo sviluppo della partita, ma tutta la squadra ha girato palla più velocemente e creato difficoltà agli avversari nel posizionamento collettivo. Era meno individuabile dove era posizionata la palla. Sotto l’aspetto del coraggio e del carattere ti responsabilizza, devi vincere quel duello lì, ti carica da un punto di vista di fisicità. Qualcuno deve uscire, se sulla linea difensiva sei in quattro bisogna trovare uno che entri e uno che esce. Se si entra come nel secondo tempo si stana quello della linea successiva e si libera uno. Nel secondo tempo l’abbiamo fatto bene, nel primo poco. Non riuscivamo a entrare con i quattro difensori e soprattutto quando era sulla trequarti questi palleggi, questi fraseggi in velocità erano fatti in modo troppo statico. Nel secondo tempo molto bene, la squadra ha giocato una grande partita, al di là delle situazioni evidenti ci sono state due o tre volte sia dal lato destro che dal lato sinistro in cui non abbiamo chiuso sul secondo palo. Abbiamo aspettato di vedere la palla che passava da lì, anziché anticiparla. È stato tutto più difficile. Manōlas? Scelta tecnica, ha avuto un problemino allo stomaco e c’era bisogno di qualità”.