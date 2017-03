Roma, Strootman: "Brutta sconfitta, risponderemo subito contro il Napoli"

© foto di Federico Gaetano

"Siamo partiti bene, abbiamo subito avuto qualche occasione ma loro giocavano molto bassi ed era difficile sorprenderli. Dopo l'1-0 abbiamo fatto di tutto per metterli in difficoltà, è una brutta sconfitta ma dobbiamo guardare avanti perché ci attende la sfida col Napoli". Parole e pensieri di Kevin Strootman, centrocampista della Roma che ai microfoni di Roma TV ha analizzato la sconfitta contro la Lazio. All'Olimpico, nella gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, la partita è finita 2-0.

Cosa è mancato questa sera?

"Abbiamo avuto delle occasioni per andare a segno, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

E' un bene o un male affrontare subito il Napoli?

"E' un bene, siamo professionisti e possiamo subito rispondere sul campo a questa sconfitta".

Come ti è sembrata la fase difensiva della squadra?

"Se incassiamo due gol abbiamo sbagliato qualcosa, è chiaro. Il mister ci aveva avvertito sui contropiedi biancocelesti, ma loro sono riusciti comunque a ripartire in quattro-cinque circostanze e hanno realizzato due reti. E' una brutta sconfitta, dobbiamo migliorare le cose per sabato".

Felipe Anderson e Milinkovic-Savic vi hanno dato fastidio?

"Si, hai ragione".