Roma, Strootman: "Buon lavoro con Garcia, ma avevamo bisogno di altro"

Attraverso il sito ufficiale della società, il centrocampista della Roma Kevin Strootman ha parlato del mercato di gennaio, tornando anche sull'esonero di Rudi Garcia: "Con lui abbiamo fatto un buon lavoro, ma avevamo bisogno di un cambiamento".

Sul mercato: "Ogni tanto hai bisogno di qualcosa di diverso con un nuovo acquisto nello spogliatoio per poter fare cose che non ti riescono. Gli acquisti di gennaio sono sempre un rischio, ma se sono come El Shaarawy e Perotti va bene, sono calciatori di qualità. È sempre bello accogliere giocatori così nello spogliatoio".