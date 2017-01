Roma studia un altro Cafù. Gioca in attacco e piace alla Lazio

© foto di Federico Gaetano

Un contratto in scadenza e la possibilità di fare il grande salto nel calcio che conta (senza offesa per il massimo campionato bulgaro) potrebbero spingere Jonathan Cafù lontano dall'Europa dell'Est, verso lo stadio Olimpico di Roma.

Centravanti cresciuto tra le fila del Desportivo Brasil, ha dapprimo girato tre o quattro squadre in patria, per poi sbarcare in Europa grazie al Ludogorets Razgrad. Non parliamo di un bomber in grado di gonfiare la rete a ripetizione e far venire il mal di schiena ai portieri avversari, ma sicuramente di un ottimo calciatore che fa della velocità e del contropiede le sue caratteristiche migliori.

Capace di giocare sia come ala che come riferimento offensivo nel tridente, l'ex São Paulo ha totalizzato 11 reti in 28 presenze, contribuendo però anche ad altre sette reti con dei passaggi vincenti. Un calciatore in grado di liberare gli spazi ma anche di attaccarli, che potrebbe sostituire ma anche giocare con Immobile. Tutt'altra storia rispetto a Djordjevic, pronto ad emigrare e lasciare l'Italia dopo un paio di anni non indimenticabili.