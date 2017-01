Roma su Defrel, 15mln più due giovani per l'ok del Sassuolo

© foto di Federico Gaetano

“Defrel a Roma. Il Sassuolo apre: il sì è più vicino”. Così La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto sulla trattativa legata all'attaccante francese, nel mirino del club giallorosso. Il sodalizio neroverde chiede 25 milioni di euro, ma la dirigenza capitolina lavora per una cifra di 15 milioni e l’inserimento di due giovani, con un accordo per il trasferimento di Defrel in prestito fino al 2018 con obbligo di riscatto da parte della società capitolina. Difficilmente nell’affare rientrerà Marco Tumminello (18), che il Sassuolo pare non gradire. I profili che il club di Squinzi ha segnalato alla Roma sono quelli di Riccardo Marchizza (18) e di Luca Pellegrini (17), esterno mancino della Primavera andato in panchina con Luciano Spalletti proprio domenica scorsa. È assai probabile che per entrambi la Roma manterrà il riacquisto.