Roma, suggestione Paulo Sousa per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per la panchina della Roma: secondo quanto riferito da vocegiallorossa.it, il club capitolino starebbe infatti pensando a Paulo Sousa. Ormai prossimo a salutare la Fiorentina, il tecnico portoghese piacerebbe al futuro ds romanista Monchi. Che in passato avrebbe provato a portarlo a Siviglia e ora starebbe pensando di chiamarlo guida della Roma. Nome nuovo, in attesa di capire se Spalletti rinnoverà, ma anche le intenzioni di Emery, che resta il primo candidato.