Roma, Szczesny: "Siamo delusi. Il campionato è finito"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Roma, a Roma TV. “La partita? Secondo me abbiamo pagato i punti persi a causa del primo tempo. Nella ripresa abbiamo quasi meritato di vincere ma non abbiamo fatto abbastanza. Siamo delusi. Come va letto il primo tempo? Noi abbiamo sbagliato e loro hanno vinto tutti i duelli. Hanno meritato nel primo tempo mentre nella ripresa ci sono mancati i due gol. Il pareggio è giusto. Il Napoli? Sappiamo che la Juventus non perderà 8 punti, noi dovremo vincerle tutte e portare a casa questo mini trofeo del secondo posto. Il campionato è finito secondo me. Quale è stato l’errore? Abbiamo giocato in maniera lenta, abbiamo sbagliato difensivamente perché non dobbiamo prendere un gol così, non abbiamo creato molto in avanti. La colpa è nostra. Abbiamo sbagliato il primo tempo. I rimpianti di stagione? Stiamo facendo una buona stagione, in alcuni momenti abbiamo commesso errori importanti come le partite di andata di Lione e Lazio. Abbiamo sbagliato anche oggi. Sbagliamo nei momenti importanti. La colpa è nostra e dobbiamo accettare la responsabilità e migliorare. Il secondo posto diventa importante”.