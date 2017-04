Roma, Szczesny su Alisson: "Non lo vedo dietro di me, ma al mio fianco"

© foto di Federico Gaetano

Wojciech Szczesny, portiere della Roma, parla così del proprio rapporto col "rivale" Alisson nel corso di un botta e risposta coi tifosi su Facebook: "E' buono, potrebbe essere diverso perché ha qualità e capirei se fosse arrabbiato o deluso perché non gioca. È il primo portiere della più forte nazionale del mondo, invece non mi mostra alcuna delusione, mi sostiene e fa bene quando gioca. Mi aiuta a spingermi nel lavoro, perché se offro 1-2 prestazioni sotto il livello richiesto esco dalla squadra. È un rapporto buono non solo a livello di amicizia, ma anche a livello professionale. Non lo vedo dietro di me, ma al mio fianco".