Roma, totopanchina. Monchi punta su Emery. Baldini pensa a Sarri

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Inizierà ufficialmente la prossima settimana la gestione sportiva di Monchi alla Roma. Il primo obiettivo del dirigente spagnolo sarà, ovviamente, quello di trovare un nuovo tecnico che prenda il posto di Luciano Spalletti. Al tal proposito ecco il primo ostacolo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Mochi vorrebbe puntare dritto su Unai Emery per il quale è pronto un triennale a cifre da top club. Franco Baldini, consulente personale del presidente Pallotta, starebbe però spingendo per una pista italiana con Maurizio Sarri nettamente in pole. In seconda fila, infine, i nomi di Paulo Sousa e Roberto Mancini.