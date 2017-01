Roma, tris di nomi per il centrocampo: Torreira, Badelj e Sanson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caccia al centrocampista in casa Roma. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero i giallorossi hanno bisogno di un regista, un metronomo in grado di dettare i tempi. Piace Torreira della Sampdoria, un play in formato tascabile che a molti ricorda David Pizarro. Occhio a Milan Badelj della Fiorentina, mentre il terzo identikit è quello di Sanson del Montpellier, anche se sul francese è piombato il Marsiglia di Garcia.