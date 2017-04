Roma, tutti i rinnovi congelati in attesa dell'arrivo di Monchi

© foto di Federico Gaetano

Prima il secondo posto in campionato, poi i rinnovi. Questo quanto riporta il Corriere della Sera in merito alle molte situazioni delicate di casa Roma. Al momento le situazioni contrattuali legate a Totti, De Rossi, Spalletti, Strootman, Nainggolan, Manolas, Rudiger sono congelate in attesa dell'arrivo del nuovo DS Monchi e di sapere se la Roma potrà contare sulla forza economica derivante dalla Champions League o no.