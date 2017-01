Roma, una frenata dopo l'altra si torna sul primo obiettivo

© foto di Federico De Luca

Le difficoltà della Roma nel tentativo di trovare un esterno d’attacco, stanno riportando Massara a vagliare le piste che erano state prese in considerazione proprio in avvio di questa sessione di mercato invernale. Quindi, dopo i “no” per Feghouli e quello reciproco per Musonda, ecco che i nomi di Jesè Rodriguez e Defrel tornano attuali. A questo proposito è soprattutto l’attaccante del Sassuolo ad accendere i sogni a tinte giallorosse, vista la qualità dimostrata a Cesena e confermata alle dipendenze di Eusebio Di Francesco. Una scelta, quella di pescare in provincia, che si era già rivelata vincente ai tempi di Radja Nainggolan e che potrebbe di conseguenza ritornare attuale anche nel reparto avanzato. Una pista difficile perchè il Sassuolo è uno dei pochi club che non ha esigenze particolari dal punto di vista economico, e soprattutto in seguito alle dichiarazioni ufficiali di Giovanni Rossi prima e del Presidente Squinzi poi sulla totale incredibilità nell’immediato del gioiello neroverde. Una trattativa di conseguenza complicata, che potrebbe però comportare grandi soddisfazioni in virtù delle qualità di realizzatore e di esterno del francese: la valutazione iniziale sfiora i 30 milioni di euro e certamente ne risentiremo parlare nei prossimi 12 giorni.