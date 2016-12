Roma, Vermaelen: “Chievo buona squadra, soddisfatti della ripresa”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il microfono di Roma Tv, il difensore giallorosso Thomas Vermaelen ha commentato il successo conquistato ieri sera ai danni del Chievo Verona. “La partita? Sapevamo che il Chievo fosse una buona squadra e molto solida. Dovevamo mantenere la calma, non è stato facile. Per fortuna El Sharaawy è riuscito a pareggiare subito la partita. Nella ripresa le cose sono andate meglio e la manovra è stata più fluida. Sono molto soddisfatto della prestazione nel secondo tempo. Se Spalletti mi ha chiesto di giocare i palloni dalla difesa? Al mister piace giocare da dietro e noi proviamo a farlo. Cerchiamo di giocare veloce per liberare gli attaccanti e i centrocampisti. Se la difesa a tre può essere una buona soluzione per la Roma? Penso di sì, il mister a volte ci schiera a volte a tre, altre a quattro. È importante anche per sorprendere l’avversario e per saper cambiare a gara in corso. È importante avere giocatori polivalenti. Del resto è su questo che lavoriamo in settimana. Come sto? La condizione migliora soltanto giocando. Ho bisogno di minuti e sono contento di aver giocato tutta la partita. Si procede un passo alla volta”, le parole del calciatore.