Roma, Vermaelen: "Mi sento bene. Vogliamo finire l'anno con tre punti"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Thomas Vermaelen a Roma TV. "Come mi sento? Bene, mi alleno da un paio di settimane con la squadra, ho giocato 90’ in Europa League posso giocare sempre problemi Che partita mi aspetto? Il Chievo è una squadra solida ma pensiamo a noi stessi, giochiamo in casa vogliamo finire l’anno con una vittoria e con una nota positiva".