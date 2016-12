Rossi glissa sul ritorno alla Fiorentina: "Al Celta Vigo sto bene, vedremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante del Celta Vigo Giuseppe Rossi, attualmente in prestito dalla Fiorentina, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista a Sky Sport: "Qui in Spagna mi sento molto bene, piano piano sto trovando più spazio. Spero di fare tante partite da qui alla fine. Fiorentina? Si vedrà quest’estate, adesso sto pensando a fare un buon campionato con il Celta Vigo, siamo a metà classifica ma vogliamo arrivare in Europa. Serie A? La Juve è una grande squadra, costruita molto bene ed è sempre difficile giocare contro di lei. La Nazionale? Spero sempre in una chiamata di Ventura, ma può arrivare soltanto giocando tante partite con il club e per questo motivo sono concentratissimo sul Celta Vigo".