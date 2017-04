Rubin, dalla Spagna: Bauer nel mirino di quattro club, c'è anche l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Diciotto presenze nel campionato russo sono bastate a Moritz Bauer (25) per finire nel mirino di diversi club europei. L'ex esterno del Grasshoppers, trasferitosi al Rubin Kazan durante la scorsa estate per la cifra di cinque milioni di euro, piace a società come Valencia, Inter, Everton e Amburgo. Anche i nerazzurri, come scrive El Desmarque, sono sulle tracce del terzino svizzero.