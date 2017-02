Russia 2018, Rizzoli rinuncia alla corsa per il Mondiale

© foto di Federico De Luca

Nicola Rizzoli rinuncia alla corsa per il Mondiale. L'arbitro classe '71 era stato pre-selezionato per Russia 2018, ma ha fatto sapere di non voler prendere parte alla prossima kermesse dopo aver diretto l'ultima finale tra Germania e Argentina. Si aprono le porte per Gianluca Rocchi, con Rizzoli che ha comunque annunciato di voler arbitrare anche nella prossima stagione: non, però, nel Mondiale in Russia.