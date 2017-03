Sabatini: "Con Pallotta il rapporto era logoro. Gerson? Conveniva Schick"

© foto di Federico De Luca

Lunga intervista rilasciata ai taccuini di Pagine Romaniste da Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma che è tornato a discutere del suo addio definito a stagione in corso: "Il rapporto con Pallotta è stato splendido per i primi due anni, o forse tre. Pieno di stima reciproca e fiducia reciproca, poi le cose si deteriorano, si deteriorano anche fisiologicamente per consunzione perché magari subentrano altre persone che parlano e dicono, quindi dopo è diventato meno limpido e io non mi sentivo più con le spalle coperte".

Successivamente, a Sabatini è stato chiesto dell'acquisto di Gerson per 16 milioni di euro: "Il giocatore lo riprenderei - ha detto -, ma la domanda posta oggi ha una risposta scontata perché, se gioca 5 minuti a 16 milioni, magari conveniva prendere Schick per 4.5 mln".

Chiosa finale sui rinnovi di contratto più scottanti: "De Rossi quasi certamente rinnoverà il contratto con la Roma. Totti deciderà, o decideranno insieme, se sarà il caso di andare avanti, dipenderà dalle sue condizioni e dalla sua voglia. Sono tutte situazioni molto sotto controllo che non creeranno problemi nel futuro. Daniele, nonostante il fatto che abbia delle offerte, vuole finire la sua attività a Roma, deciderà da solo".