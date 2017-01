Sabatini: "Infatuato di Dybala. Roma, non smettere di pensare al titolo"

Fonte: Radio Action - Mediagol.it

© foto di Federico De Luca

Lunga intervista da parte dell'ex ds della Roma, Walter Sabatini, a Radio Action per Mediagol. "Dybala? Quando è esploso nell’ultimo anno a Palermo è salito moltissimo di prezzo e non potevo permettermi di portarlo alla Roma, anche se ero molto infatuato del giocatore – ha spiegato il dirigente di Marsciano -. A Vazquez ho pensato più di una volta, ma nell’organico della Roma c’erano già giocatori che andavano protetti in quel ruolo e non sono andato a fondo alla questione. Sono giocatori che hanno fatto la storia recente del Palermo. Quando la gente pensa a Zamparini deve pensare anche a queste cose".

Sul campionato. "Sette sono anche i punti che distanziano la Roma e la Juventus. Se la Roma non deve smettere di pensare di poter vincere lo scudetto, per la stessa motivazione il Palermo non deve smettere di pensare di potersi salvare – risponde Walter Sabatini-. Quella è la prima ambizione, il primo obiettivo che deve avere il Palermo che può combattere fino in fondo per l’obiettivo: poi potrebbe anche non raggiungerlo, ma i presupposti per non arrendersi ci sono, secondo me“.

Su un possibile ritorno al Palermo. "Al momento non è possibile ipotizzare un mio ritorno: io sto facendo il mio percorso e il Palermo chiaramente un altro. Però – prosegue – mi piace pensare che anche un solo tifoso rosanero si ponga questa domanda, mi inorgoglisce molto. Ricordando Palermo scappa la lacrimuccia anche a me, è stata una tappa fondamentale della mia vita e della mia professione“.