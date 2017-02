Saint-Etienne, Romeyer: "Addio Mounier, soddisfatti noi e l'Atalanta"

Il presidente del Saint-Etienne, Roland Romeyer, è tornato sulla questione Anthony Mounier, con l'ex Bologna inizialmente tesserato e poi mandato indietro poiché non gradito dai tifosi a causa del suo passato con i colori dell'odiato Lione. Questo è quanto dichiarato a RMC: "Nella vita non bisogna vergognarsi di fare un passo indietro. Sono soddisfatto della decisione che è stata presa. Non sapevo delle dichiarazioni che aveva fatto, ora lui è all'Atalanta ed è quello che voleva. Quando abbiamo scoperto le sue vecchie dichiarazioni lui ha voluto spiegarsi coi tifosi, ma loro non lo hanno voluto. Poi abbiamo deciso tutti insieme di fare quello che è era il meglio per calmare tutto".