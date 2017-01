Salerno: "Quaison deve buttare il sangue fin quando è qui a Palermo"

© foto di Federico De Luca

A margine della presentazione del nuovo allenatore Diego Lopez, il direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno ha parlato della situazione di Robin Quaison, giocatore legato al Palermo da altri sei mesi di contratto: "Quaison deve buttare il sangue fin quando è qui a Palermo. Per ora si sta allenando bene, fin quando non ci sarà la matematica retrocessione noi dobbiamo lottare ogni minuto per la salvezza. Ci sono state delle richieste, ma le trattative non sono andate in porto. Se dovesse arrivare un’offerta negli ultimi giorni la valuteremo. Si può prendere in considerazione visto che è in scadenza, ma fin quando è qui valutiamo. Da parte nostra c’è la volontà che stia qui".