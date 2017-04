Salirò. Da Ascoli ad Udine, l'ascesa di Jacub Jankto

Lo scorso anno con l'Ascoli Jacub Jankto si è meritato l'opportunità di vivere una stagione in Serie A con l'Udinese, società che ne acquisì il cartellino nel 2014 dallo Slavia Praga. Oggi, dopo quasi un campionato intero. il ragazzo classe 1996 si è meritato l'attenzione di molti club italiani e stranieri. Arsenal, Inter e Juventus sono solo alcune delle società che si sono interessate a lui e il rinnovo fino al 2021 ufficializzato dal sodalizio friulano è la logica conseguenza di un'estate di mercato che si preannuncia tutt'altro che scontata. I soli 21 anni fanno pensare che Jakto possa continuare, almeno per un'altra stagione, la sua maturazione in bianconero, ma molto dipenderà dalla forza del pressing. Ascoli, Udine e poi chissà: il futuro attende solo Jankto.