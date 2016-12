Salvezza alla portata, Bologna già programma il futuro con Donadoni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Venti punti in classifica rappresentano il giusto bottino dopo diciassette turni di campionato, ma tutto dipende dagli obiettivi e dalle prospettive stagionali. Il Bologna - che nel 2017 dovrà recuperare una gara - può infatti dormire sonni tranquilli in quanto la squadra di Roberto Donadoni è due spanne sopra il trio che chiude la classifica, composto da Palermo, Crotone e Pescara. Tuttavia la stagione felsinea ha presentato qualche problema di troppo, ma la salvezza ampiamente alla portata spinge squadra e società a valutare già la programmazione per la prossima stagione. Ripartendo sempre dall'ex tecnico del Parma, che ha trovato una seconda casa in Emilia ed è pronto a restare a lungo a Casteldebole. Allenatore che nel 2016 ha raccolto 45 punti complessivi, vivendo dunque un anno sereno. Come si annuncia il 2017 ormai alle porte.