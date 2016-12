Samp, Quagliarella rinnova fino al 2019. Piacciono Verre e Santon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato della Sampdoria da La Gazzetta dello Sport. I blucerchiati - si legge - ci provano per Verre (Pescara) per rinforzare il centrocampo, mentre dietro piace Santon (Inter) per la fascia sinistra. Intanto Quagliarella rinnova fino al 2019, Dodò in uscita è richiesto da Flamengo e Liga.