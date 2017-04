Samp, quell'amarcord col Crotone e sei turni per chiudere in bellezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno sei alla sirena. La stagione sta andando in archivio e la Sampdoria è pronta a concludere un campionato ricco di soddisfazioni. Un ottimo gioco palla a terra quello dato dal tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, capace poi di lanciare nel calcio che conta giocatori del calibro di Schick, Linetty e Skriniar, oltre ad aver rilanciato giocatori che non sono più ragazzini ma che hanno la voglia di un 20enne come Quagliarella. I risultati poi danno ragione al mister di Belinzona con una salvezza acquisita già da tempo e un nono posto in classifica in coabitazione con il Torino. La sconfitta arrivata sul campo del Sassuolo ha un po' minato questo cammino ma non lo inficia assolutamente. Adesso gli ultimi sei passi, tre partite in casa e tre in trasferta in un calendario che regala ancora partita insidiose contro formazioni che stanno lottando per l'Europa che conta o per la salvezza e sfida più abbordabili contro formazioni salve.

Domenica alle 15 si presenterà al “Ferraris” il Crotone, formazione capace due settimane fa di superare l'Inter allo “Scida”. La sfida contro i calabresi rappresenta un ricordo amaro per i sostenitori della Samp. Esattamente 15 anni e due giorni fa, i liguri toccarono forse uno dei punti più bassi della loro storia rischiando la retrocessione in Serie C e perdendo in casa contro i rossoblu, fanalino di coda del torneo, per 2-0 con le reti di Pecorari e Giampà. Ovviamente adesso sarà tutta un'altra storia con i calabresi che cercano a tutti i costi punti salvezza. Le restanti cinque giornate saranno complicate. Due trasferte in casa di Toro e Lazio prima della partita al “Ferraris” contro il Chievo. La stagione si chiuderà con la trasferta di Udine e l'impegno davanti al proprio pubblico contro il Napoli in corsa per il secondo posto. Sei partite per chiudere in bellezza. Sei partite e poi la Sampdoria può guardare al futuro.