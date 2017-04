Sampdoria, Giampaolo: "Milan? Opportunità che non si è concretizzata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Sassuolo: “Abbiamo trovato un grande Sassuolo, se non ci fossimo stati sul piano mentale potevamo perdere in maniera anche più ampia. Abbiamo commesso un paio di errori che di solito non commettiamo, non essendo più abituati a perdere fa sicuramente male tornare a farlo. Bisogna provarci, la partita l’abbiamo giocata con uno spirito buono, ma in alcuni episodi dovevamo fare meglio. Se non commetti errori non perdi”.

Che idea si è fatta di questo derby cinese? “L’orario siamo abituati, non è la prima volta. Sicuramente tutto cambia e cambierà ancora probabilmente, lo show è questo, c’è gente che paga e acquisisce i club, quindi va bene, nessuno scandalo”.

In passato è stato accostato al Milan, è un rimpianto nella sua carriera? “Non era un rimpianto, ma è stata un opportunità. Galliani e Berlusconi hanno vinto tutto, è stata un’opportunità che non si è concretizzata, ma sono contento di essere alla Samp”.