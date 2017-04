Sampdoria, in tanti su Skriniar. C'è anche la Juventus

© foto di Federico De Luca

Milan Skriniar rischia di diventare un prossimo uomo mercato. Il difensore slovacco ha un contratto fino al 30 giugno del 2020 per un ingaggio da 165 mila euro netti: la Sampdoria vuole allungare l'accordo, ritoccando il compenso verso l'alto, ma la Juventus incomincia a muoversi. Non solo, anche qualche società straniera è interessata, come spiega Il Secolo XIX, al difensore: valutazione da 15 milioni di euro.