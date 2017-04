Sampdoria, lunedì l'incontro tra Ferrero e l'agente di Schick

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti pazzi per Patrik Schick. L'attaccante rivelazione della Sampdoria piace in Italia a Inter e Juventus, mentre in Europa ci sono Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. Come riporta gianlucadimarzio.com, Ferrero nei prossimi giorni incontrerà Pavel Paska, agente del giocatore, per trattare l’adeguamento del contratto, ma soprattutto per aumentare il valore della clausola rescissoria che al momento è di 25 milioni.