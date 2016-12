Sampdoria, Muriel segna e fa sognare. Ma non solo a Genova

Stando alle parole di un dirigente esperto come Daniele Pradè, arrivato alla Sampdoria soltanto pochi mesi fa, non ci dovrebbero essere particolari preoccupazioni. Il mercato, però, si sa è fatto di imprevisti e di occasioni. Ma soprattutto, di tentazioni. Come quella che porta al nome di Luis Muriel, attaccante colombiano che sta facendo le fortune di mister Giampaolo e dei tifosi blucerchiati. Inevitabile, dunque, che – nonostante le dichiarazioni di rito – sul giocatore siano cominciate ad arrivare voci praticamente da tutta Europa. Oltreché dall'Italia, ovviamente. Un'idea di mercato, che al momento non si sposa con le ambizioni di Ferrero, che per assicurarsi Luis ha speso una cifra alquanto ragguardevole. Ci pensano un po' tutti, per gennaio o giugno. Dal Napoli (pista però quasi sfumata dopo l'arrivo di Pavoletti) alla Lazio, che perderà Keita Balde per la Coppa d'Africa. Fino addirittura all'Atletico Madrid e al Siviglia. Nel frattempo, la Sampdoria – forte di una valutazione del cartellino da oltre 20 milioni di euro – si gode il suo talento, autore di otto gol tra campionato e Coppa Italia. Ancora troppo pochi, per vederlo partire senza rimpianti.