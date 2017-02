Sampdoria, Osti: "Muriel più continuo. Nessuna richiesta per Schick"

© foto di Andrea Piras

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium a pochi minuti dalla sfida con il Milan: "La sfida con la Roma è stata bellissima ed entusiasmante, ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo sempre giocato cercando di imporre il nostro gioco, con la Roma ci siamo riusciti ed abbiamo vinto. Siamo una squadra giovane, queste vittorie sono molto importanti. Il nostro obiettivo non è cambiato: vogliamo giocare di domenica in domenica senza guardare la classifica. Abbiamo tanti giovani, il nostro è un campionato difficile dal punto di vista tattico. L'importante sarà mantenere questa ossatura per il futuro se vogliamo alzare l'asticella. Schick? Non sono arrivate chiamate, ma è ancora presto: deve ancora lavorare, ha le potenzialità per diventare un grande giocatore. Muriel? Quest'anno ha trovato una certa continuità rispetto al passato, se rimane su questi livelli può fare il definitivo salto di qualità".