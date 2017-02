Sanchez, Sousa e il mistero del terzino destro che non c'è

© foto di Federico Gaetano

Nenad Tomovic non è nato terzino destro e neppure Facundo Roncaglia. Figuriamoci Martin Jorgensen e ora Carlos Sanchez. Quella del terzino destro, a Firenze, è storia antica. Che passa nei tempi recenti da pochissimi interpreti puri del ruolo. Moreno Torricelli, Gianluca Comotto, Lorenzo De Silvestri. Anche Christian Maggio, in viola, era considerato più fludificante che primo di difesa. Poi i fallimenti degli esperimenti Gilberto e Kevin Diks, carneadi viola ritornati presto in patria. La città ha chiesto a gran voce un rinforzo nel ruolo ma la dirigenza ha optato per non dare a Paulo Sousa, che nei mesi e negli anni ha bocciato fior di giocatori, un giocatore nel ruolo. Così il portoghese ha dipinto la sua difesa con tre uomini, sbagliando ancora l'esperimento Sanchez. Che è stato sì vincente contro la Juventus ma che nelle gare successive è stato un fallimento. Ieri, contro la Roma, Emerson Palmieri e Stefan El Shaarawy hanno mostrato a Sousa che Sanchez non è un interno di difesa, che non è un terzino destro. E' un mediano, un incontrista, che alla prima ha sbalordito ma che poi, confermato nella posizione, ha steccato. Una, due, tre volte. L'errore così è duplice, di chi continua a non portare a Firenze un terzino destro e di chi cerca soluzioni improvvisate e arrangiate. Per un ruolo che la Fiorentina, strane storie del calcio e del mercato, ha conosciuto poco in interpreti puri, nei tempi recenti.